Das Geburtstagshoroskop für den 6. Januar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Engagiert und selbstbewusst stellen Sie sich in den kommenden zwölf Monaten den Aufgaben, die auf Sie zukommen. Dank Mond und Saturn beweisen Sie dabei ein ziemlich gutes Urteilsvermögen. Sie wissen, was in Ihren Verantwortungsbereich fällt und was Sie getrost an andere abgeben können. Gleichzeitig stellen Sie auch Ihre Menschenkenntnis unter Beweis.

Ihre besten Zeiten: 11. – 13. April (gutes Gelingen), 28. – 30. Juni (Hoffnung), 1. – 3. Dezember (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Engagement und Zuversicht.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich erreiche meine Ziele Schritt für Schritt.

An diesem Tag geboren: Adriano Celentano, Jeanne d’Arc, Rowan Atkinson, Henry Maske.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Immer einen Anlass zu finden, unbeschwert zu lachen.