Das Geburtstagshoroskop für den 7. März 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank des Mondes sprudelt die Ideenquelle nur so im nächsten Lebensjahr. Sie haben gute Einfälle, wie Sie Ihren Alltag ein wenig bunter gestalten können. Und wenn Sie sich auf die eine oder andere neue Bekanntschaft einlassen, dann erhalten Sie weitere wertvolle Tipps. Vielleicht wird es auch Zeit, so manchen Standpunkt noch einmal zu überdenken – bleiben Sie aufgeschlossen! Sie sammeln auch interessante Erfahrungen. Weiterbildungen sind ein großes Thema in Ihrem nächsten Lebensjahr.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. August (Hoffnung), 12. – 14. Dezember (Vertrauen), 21. – 23. Februar (kreativ sein).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Einfallsreichtum, Power und Aufgeschlossenheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was wichtig ist.

An diesem Tag geboren: Hannelore Kohl, Rudi Dutschke, Heinz Rühmann, Maurice Ravel.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass eine bestimmte Sache nun vollendet werden kann.