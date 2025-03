Das Geburtstagshoroskop für den 9. März 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie haben ein gutes Gespür, wenn es um Ihre eigenen Interessen geht, finden für alles viel schneller eine Lösung und wissen, was am besten für Sie ist. Alles in allem dürfen Sie sich auf ein erfolgreiches Jahr freuen.

Ihre besten Zeiten: 1. – 13. Mai (Neuigkeiten), 25. – 27. September (ein Liebesgeständnis), 2. – 4. Dezember (ein lukratives Angebot).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, Durchblick und Spürsinn.

Die Affirmation für das neue Lebensjahr: Ich vertraue meinem Bauchgefühl.

An diesem Tag geboren: Juliette Binoche, Katja Ebstein, Juri Gagarin, Peter Scholl-Latour, Modest Petrowitsch Mussorgski.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf eine zweite Chance, die Sie in einer bestimmten Angelegenheit bekommen.