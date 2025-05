Das Geburtstagshoroskop für den 7. Mai 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie sind aufgeschlossen und begeisterungsfähig bei neuen Themen, das gehört zu Ihren Stärken. Dank Saturn beweisen Sie aber auch Ausdauer und Sinn fürs Detail, das dürfte Ihnen vor allem am Arbeitsplatz und in geschäftlichen Dingen zugute kommen. Keine falsche Bescheidenheit also, melden Sie Ihre Ansprüche ruhig an, wenn Sie sich Ihrer Sache sicher sind.

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. September (Sport treiben), 9. – 11. Januar (Lotto spielen), 26. – 28. Februar (neue Ideen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Die Fähigkeit, das Leben zu genießen, und Gelassenheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben kann so schön sein.

An diesem Tag geboren: Max Grundig, Peter Tschaikowsky, Gary Cooper, Johannes Brahms, Tito, Eva Peron, Oskar von Miller.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Klarheit zu schaffen in den verschiedensten Lebensbereichen.