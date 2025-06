Sonne-Jupiter-Konjunktion am 24.06.2025: 4 Sternzeichen erstrahlen im Glanz des Königsaspekts!

Das geballte Strahlen von Sonne und Jupiter wird zu Ihrem persönlichen Scheinwerferlicht, lieber Fisch! Jetzt sind alle Augen auf Sie gerichtet und Sie können endlich beweisen, was Sie drauf haben. Jetzt bloß keine falsche Bescheidenheit... Sie haben so viele tolle Ideen und die Welt verdient es, diese zu erfahren. Jetzt können Sie glänzen und zeigen, was in Ihnen steckt.