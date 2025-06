Für diese 3 Sternzeichen wendet sich in der Woche ab dem 23.06.2025 alles zum Guten!

Es ist die erste volle Woche Ihrer Saison und so fühlen Sie sich auch, lieber Krebs. Als wäre endlich Ihre Zeit gekommen! Und dann ist da noch die Sonne-Jupiter-Konjunktion, die am Dienstag in Ihrem Zeichen stattfindet. Spätestens ab diesem Tag läuft alles perfekt. Eine glückliche Fügung jagt die nächste und der Neumond, der sich am Mittwoch zusätzlich in Ihrem Zeichen ereignet, fungiert als Motor bei allem, was Sie sich jetzt vornehmen. Was tut man nur bei so viel Sternenglück? Na ja, alles was Sie schon immer wollten. Jetzt ist tatsächlich der Moment, um große Veränderungen anzustoßen. Diese Woche könnte sogar die glücklichste des Jahres für Sie werden, lieber Krebs.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Schenken Sie dem Universum Vertrauen und lassen Sie sich von Neptun im Quadrat nicht verunsichern.