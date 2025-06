Der Krebs-Neumond am 25. Juni 2025 beschert 3 Sternzeichen ein Fest der Emotionen!

Mit diesem Neumond kommen Sie komplett aus sich heraus, lieber Fisch. Auch wenn Sie Ihrem Naturell nach eher sanft und verständnisvoll durchs Leben gleiten, lassen Sie sich am Neumond-Tag nicht mehr länger auf der Nase herumtanzen. Sie sprechen die Probleme offen an und das ist auch gut so! Machen Sie reinen Tisch, stehen Sie für sich selbst ein und setzen Sie die notwendigen Grenzen. Achten Sie dabei aber bitte auf Ihren Tonfall, speziell am Arbeitsplatz.

Der Neumond aktiviert auch Ihre spirituelle Seite und Sie stellen sich Fragen nach dem Sinn des Lebens und Ihrer eigenen Bestimmung. Lassen Sie sich darauf ein, dann können Sie sich selbst mit anderen Augen sehen und sogar ganz neue Wege beschreiten.

Artikelbild und Social Media: Astrowoche.de (Lena Matrosova) & KI (Adobe Firefly)