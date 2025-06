Merkur im Löwen ab dem 26.06.2025: Für 3 Sternzeichen wird er zum kraftvollen Erfolgsgarant!

Lieber Widder, unter dem Löwe-Merkur laufen Sie zur Hochform auf, denn er stärkt Ihre kommunikativen Fähigkeiten und macht Sie besonders belastbar. Sie sind in der Lage, Ihre Gedanken klar und überzeugend zu formulieren, was Ihnen in Verhandlungen, Gehaltsgesprächen und bei öffentlichen Auftritten deutlich zugutekommt. Auch in stressigen Situationen bewahren Sie nun ganz die Ruhe und zeigen, was für ein Organisationstalent in Ihnen steckt. Sie können sich jetzt ein hohes Ansehen erarbeiten und sind ein sehr geschätztes Teammitglied.

Doch auch der Spaß kommt nicht zu kurz und Sie stecken andere mit Ihrer Positivität und Lebensfreude an. Neben hilfreichen Geschäftskontakten können auch neue Freundschaften entstehen, die Ihr Leben sehr bereichern.

Das Monatshoroskop im Juli 2025 für den Widder