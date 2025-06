Das Horoskop der Supersterne ab dem 23.06.2025: Holen Sie sich jetzt Ihr Glück!

Am Samstag trifft sich Merkur dann auf den strukturierenden Saturn. Was bisher nur eine vage Idee war, bekommt jetzt ein festes Fundament. Was wirklich zählt, wird konkret. Gleichzeitig lässt Sie eine harmonische Verbindung von Merkur zu Neptun noch einmal tief ins eigene Herz horchen und fragen: "Was sagt mein Gefühl zu dem, was ich tue?" Es ist ein Moment, in dem Intuition und Verstand Hand in Hand arbeiten und in dem sich die Antwort für Sie wie von selbst ergibt.

Am Sonntag wird es dann noch einmal richtig intensiv. Merkur steht dem transformierenden Pluto gegenüber und nun werden die letzten Zweifel ausgeräumt. Was nicht passt, darf gehen. Was wirklich Substanz hat, bleibt bestehen. Es ist ein Tag, an dem Sie in die Tiefe gehen und so alle positiven und negativen Aspekte abwägen.

