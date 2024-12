Das Geburtstagshoroskop für den 9. Dezember 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Die Aussichten für das nächste Lebensjahr sind alles in allem ziemlich gut. Sie betrachten die Dinge von einer realistischen Warte, bewähren sich in Alltagsaufgaben und haben zudem auch noch ein gutes Gefühl für den richtigen Zeitpunkt. Dank Mond und Pluto verstehen Sie es, sich elegant durchzusetzen, ohne dabei starrsinnig auf Prinzipien herumzureiten oder andere vor den Kopf zu stoßen. Der Spaß an der Freud’ sollte deshalb aber nicht zu kurz kommen.

Ihre besten Zeiten: 27. – 29. April (gut für die Liebe), 20. – 22. August (kreative Ideen), 28. – 30. Oktober (neue Kontakte knüpfen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Neue Entwicklungen und Flexibilität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich gehe mit dem Fluss des Lebens.

An diesem Tag geboren: Hape Kerkeling, Jean-Claude Juncker, Kirk Douglas, Joseph Pilates, Ödön von Horvath, Johannes B. Kerner.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Es kommen spannende Aufgaben auf Sie zu.