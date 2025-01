Das Geburtstagshoroskop für den 9. Januar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Uranus bringt einiges in Bewegung, was bisher nur in Ansätzen zu erahnen war. Aber wie das so ist mit Veränderungen, kann sich das in manchen Phasen auch mal wie eine Herausforderung anfühlen. Keine Sorge, Sie werden feststellen, dass sich am Ende alles in Ihrem Sinne entwickelt. Auf Ihre Intuition dürfen Sie sich dabei stets verlassen, achten Sie also gerade in Entscheidungssituationen gut auf Ihr Bauchgefühl, vor allem wenn es um die Einschätzung bestimmter Personen geht.

Ihre besten Zeiten: 2. – 4. Juli (Lebensfreude), 3. – 5. Oktober (neue Ideen), 3. – 5. Dezember (kreative Zeit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Frischer Schwung, Zuversicht und Ausdauer.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Mein Leben wird besser.

An diesem Tag geboren: Richard Nixon, Simone de Beauvoir, Kurt Tucholsky, Kate Middleton.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf bunte Akzente im grauen Alltag.