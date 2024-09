Das Geburtstagshoroskop für den 9. September 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Merkur greift Ihnen in den kommenden zwölf Monaten hilfreich unter die Arme, vor allem bei beruflichen und finanziellen Angelegenheiten. Sie zeigen, was Sie alles drauf haben, und dass Sie sich durchaus auch mal in kompliziertere Themen und Sachverhalte hineinfuchsen können. Hauptsache, Sie bleiben aufgeschlossen, aufmerksam und hören gut zu – wäre ja zu schade, wenn Ihnen am Ende noch eine lukrative Gelegenheit oder ein wichtiger Karrieretipp durch die Lappen gehen würde.

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. November (Liebeswellen), 19. – 22. Februar (neue Freunde gewinnen), 16. – 18. August (ein neues Hobby beginnen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lukrative Chancen und Unterstützung bei Ihren Vorhaben. Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Es gibt immer eine zweite Chance.

An diesem Tag geboren: Michael Bublé, Georg Hackl, Adam Sandler, Hugh Grant, Leo Tolstoi, Johann Gottfried Piefke.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Herausforderungen.

