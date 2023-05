Das Geburtstagshoroskop für Justin Bieber

Der kanadische Sänger Justin Bieber (*01.März 1994 in London, Ontario, Kanada) hat ein interessantes neues Lebensjahr vor sich. Der gerade mal Zwanzigjährige, der sich selbst nacheinander Schlagzeug-, Klavier-, Gitarre- und Trompetespielen beigebracht hat, hat nun Gelegenheit, seelisch zu reifen. Denn einerseits wandert Neptun über seinen Geburtssaturn, andererseits aktiviert der aktuelle Saturn eine Vielzahl von Planeten in Biebers Geburtshoroskop.

Erwachsen zu werden steht also nun im Vordergrund – was angesichts der aktuellen Schlagzeilen ja auch wirklich nicht schaden kann. Nachdem der Popstar noch bei Twitter verkündete, er wolle offiziell in Rente gehen, macht er nun mit üblen Eskapaden auf sich aufmerksam – und das auf eine so negative Art und Weise, dass ihn die skandalliebenden Amerikaner sogar abschieben wollen!

Justin Bieber ist noch jung und so sollte ihm die Suche nach sich selbst auch gestattet sein. Mit seinem derzeitigen Verhalten legt er sich jedoch selbst Steine in den Weg, was aus kosmischer Sicht mehr als bedauerlich ist. Ihm liegt die Musik im Blut, die künstlerischen Anlagen sind nicht zu übersehen. Daraus könnte er durchaus etwas machen, vor allem, da dies auch das Ziel in seinem Geburtshoroskop ist: etwas Bedeutsames zu erreichen. Doch dafür muss Bieber erst seinen eigenen Stil finden. Saturn unterstützt ihn, denn dieser unterzieht sein Verhalten einer kritischen Prüfung. Wenn Justin Bieber diese Hilfe annimmt, wird ihm schnell klar werden, dass seine Handlungen und Entscheidungen schwerwiegende Folgen haben. Für sich selbst – immerhin haben über 100.000 Menschen gefordert, er solle abgeschoben werden – und auch für andere – wie nicht zuletzt das Äffchen beweist, das Bieber als Haustier gehalten hat, bevor er es einfach zurückließ.

Justin Bieber hat in seiner Karriere schon öfter bewiesen, dass er ein großes Herz hat, aber nun muss er lernen, damit auch umzugehen. Und nicht nur die Sterne wünschen ihm dabei alles Gute.

Happy Birthday, Justin Bieber!