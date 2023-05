Das Geburtstagshoroskop für Klaas Heufer-Umlauf

Was erwartet den Moderator Klaas Heufer-Umlauf in seinem neuen Lebensjahr? Die Astrologen von Viversum haben in seine Geburtstags-Sterne geguckt.

Der deutsche Fernsehmoderator und Comedian Klaas Heufer-Umlauf (* 22. September 1983 in Oldenburg) hat ein angenehmes neues Lebensjahr vor sich. Allerdings zeigt sich Saturn zunächst etwas ungnädig, weil er das Liebesleben des Moderators, der aus den Sendungen MTV Home, neoParadise und Circus HalliGalli bekannt ist, auf den Prüfstand stellt.

Zurzeit lebt Heufer-Umlauf, der auch als Sänger aktiv ist und die Band "Gloria" mitbegründet hat, mit seiner Freundin Doris Golpashin (eine österreichische Moderatorin) in Berlin. Im Frühling 2013 wurden die beiden außerdem Eltern eines kleinen Sohns – der die beiden ganz schön auf Trab hält.

Saturn, der Realist unter den Planeten, steht für Konsequenz, Sicherheitsdenken und Strenge. Letztere Facette bringt er allerdings nur dann zum Ausdruck, wenn er in einer Situation Veränderungspotenzial oder Handlungsbedarf sieht. In diesem konkreten Fall könnte Saturn den Comedian daran erinnern, mehr Zeit für seine kleine Familie aufzubringen, vielleicht auch mal einen romantischen Abend mit seiner Frau zu planen.

Ab Mitte November wirkt Saturn sich auch förderlich auf die Geburtssonne und den Geburtsmond des Moderators auf. Diese Konstellation bringt ihm innere Sicherheit und Klarheit, was seine Zukunftspläne angeht – vor allem in Bezug auf berufliche Projekte. So könnte Klaas Heufer-Umlauf beispielsweise seine Karriere als Comedian weiter ausbauen, eventuell auch mal unabhängig von seinem Kollegen Joko Winterscheidt.

Zusätzlich wird Chiron, der Planet der Heilung, stark angesprochen. Aus diesem Grund kann der deutsche Fernsehmoderator sich auch in Bezug auf seine Ehrenämter noch mehr engagieren. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, was das neue Jahr für den lustigen Oldenburger bringen wird.

Happy Birthday, Klaas Heufer-Umlauf!