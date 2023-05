Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 02. bis 08. August 2021

Richtig atmen lernen mit dem Mond

Diese Woche ist der Mond in einem Luftzeichen, eine ideale Zeit, um sich mit dem Thema „richtig atmen“, auseinanderzusetzen. Nehmen Sie sich die Zeit, die eigenen Atemgewohnheiten oder die Ihrer Mitmenschen zu beobachten. Flach und hastig pumpen wir Luft in den Brustkorb; anstatt den Atem fließen und ihn gerade beim Ausatmen vollständig verströmen zu lassen, wird schon auf halber Strecke wieder Luft geholt. Hier ein paar Übungen für richtiges Atmen: 1. Setzen Sie sich aufrecht hin, legen Sie Ihre Hände auf den Bauch, atmen Sie bewusst tief ein und langsam und fließend ausatmen. Nach einigen Atemzügen Hände auf die unteren Rippen legen, deren seitliches Ausdehnen und Zurückziehen fühlen. Wieder nach einigen Atemzügen Hände unterhalb der Schlüsselbeine platzieren, Heben und Senken des oberen Brustkorbs und Dehnung des Rückens spüren, ohne die Schultern hochzuziehen. 2. Wenn man sich ärgert, dann aufrecht hinsetzen, kräftig und tief einatmen, die gesammelte Luft mit einem kurzen „Ha“ ausatmen, dabei die Arme nach vorn stoßen. Das baut den Ärger schnell ab. 3. Ist man müde, dann aufrecht hinstellen, Füße parallel, Arme locker hängen lassen. Einatmen. Während des Ausatmens entspannen und locker in die Knie sinken und ein paar mal den Körper aus den Kniekehlen heraus auf und ab schwingen. Füße fest am Boden lassen.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: iStock/juanestey