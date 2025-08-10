Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 11. August 2025 eine Woche voller Sternenzauber!

Sie spüren in dieser Woche vor allem Liebesgöttin Venus und Glücksplanet Jupiter. Was ergibt diese kraftvolle Kombination? Liebesglück natürlich! Obwohl Sie normalerweise gerne alles kontrollieren, gelingt es Ihnen jetzt, Ihren Gefühlen und Wünschen freien Lauf zu lassen. Wie schön, dass die Sternschnuppen Sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auffangen werden … Jetzt können Sie Nähe zulassen und auch Ihre sonstigen Eifersuchtsmomente haben Sendepause. Sie schenken dem Universum Ihr Vertrauen, und es fühlt sich an, als würde eine schwere Last von Ihren Schultern fallen.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Bewahren Sie sich etwas von dieser Leichtigkeit und nehmen Sie sie mit in den Spätsommer. Vielleicht ist das ja auch der Wunsch, den Sie in den Himmel senden sollten?