präsentiert von WUNDERWEIB.de
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Die Sterne für die Woche

Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 11. August 2025 eine Woche voller Sternenzauber!

Annabel Zoepke - Foto: Privat
Annabel Zoepke, Mitarbeiterin der Online-Redaktion

Die Woche ab dem 11. August 2025 hält wundervolle Sternen-Überraschungen bereit. Vor allem für diese 3 Sternzeichen!

Video Platzhalter
Video: Glutamat

Die Woche ab dem 11. August 2025 hält für einige Sternzeichen ein kosmisches Feuerwerk bereit! Wir könnten kaum besser in die Woche starten: Merkur wird endlich direktläufig! Jetzt läuft alles wieder so, wie es soll, und eine mühsame Zeit, geprägt von Missverständnissen und Streitigkeiten, nimmt ein Ende. Am Dienstag feiern wir diese guten Nachrichten dann mit einem echten Liebes-Highlight. Die Venus-Jupiter-Konjunktion sorgt für das perfekte Zusammenspiel von Glück und Romantik. Und als wäre das nicht genug, folgt in der Nacht vom 12. auf den 13. August dann noch die magische Sternschnuppen-Nacht. Unsere Herzenswünsche erhalten eine echte Chance! Bei so tollen Aussichten haben wir alle einen Grund zur Vorfreude. Doch drei Sternzeichen stechen heraus! Gehören Sie zu den Glückskindern der Woche?

Lesen Sie außerdem: Direktläufiger Merkur ab dem 11. August 2025: Darum wird jetzt endlich alles leichter!

Skorpione erleben Leichtigkeit und Liebesglück

Sie spüren in dieser Woche vor allem Liebesgöttin Venus und Glücksplanet Jupiter. Was ergibt diese kraftvolle Kombination? Liebesglück natürlich! Obwohl Sie normalerweise gerne alles kontrollieren, gelingt es Ihnen jetzt, Ihren Gefühlen und Wünschen freien Lauf zu lassen. Wie schön, dass die Sternschnuppen Sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auffangen werden … Jetzt können Sie Nähe zulassen und auch Ihre sonstigen Eifersuchtsmomente haben Sendepause. Sie schenken dem Universum Ihr Vertrauen, und es fühlt sich an, als würde eine schwere Last von Ihren Schultern fallen.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Bewahren Sie sich etwas von dieser Leichtigkeit und nehmen Sie sie mit in den Spätsommer. Vielleicht ist das ja auch der Wunsch, den Sie in den Himmel senden sollten?

Schützen werden vom Licht der Sterne erleuchtet

Am Montag ereignet sich eine lange Mondpause. Normalerweise können Sie mit den fehlenden Energien nicht so gut umgehen, aber heute finden Sie so die Ruhe, um sich auf die Sternschnuppennacht vorzubereiten. Denn Ihnen hört das Universum jetzt besonders aufmerksam zu und so sollten Sie sich gut überlegen, welche Botschaften Sie ihm zuflüstern. Zum Glück ist Merkur wieder direktläufig und sorgt für einen kühlen Kopf und klare Gedanken. Außerdem steht Mars in dieser Woche günstig zu Ihrem Zeichen und schenkt Ihnen einen kosmischen Motivationsschub. Auf Sie warten Erfolge in allen Lebensbereichen!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Setzten Sie sich nun ernsthaft mit Ihren Bedürfnissen auseinander. Normalerweise folgen Sie ja lieber spontanen Eingebungen, aber lebensverändernde Entscheidungen wollen gut überlegt sein!

Fische fühlen sich mit dem Himmel verbunden

Der Dienstag wird Ihr Lieblingstag der Woche, lieber Fisch. Zum einen verbinden sich Venus und Jupiter, was den*die Romantiker*in in Ihnen erfreut, und zum anderen können Sie die Sternschnuppennacht kaum erwarten! Als besonders spirituelles Sternzeichen haben Sie keinen Zweifel an der Kraft des Universums, und als Träumer*in fällt es Ihnen natürlich nie schwer, große Wünsche zu formulieren. Vielleicht ist es diese Hoffnung, die Ihnen in dieser Woche so gute Laune beschert. Auf jeden Fall strahlen Sie übers ganze Gesicht und dürfen sich auf eine tolle Zeit freuen!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Jetzt ist der richtige Moment gekommen, um aus vergangenen Fehlern zu lernen. Was wollen Sie besser machen? Schicken Sie diese Gedanken in die Nacht und lassen Sie sie mit den Sternschnuppen vorüberziehen.

Artikelbild und Social Media: napaporn / AdobeStock

NewsHoroskope
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Vollmond steht am Himmel hinter den Wolken - Foto: DariaS / AdobeStock
Ihr Spruch des Tages
Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 11. bis 17. August 2025

Das täglich neue Mond-Mantra leitet Sie durch die Woche vom 11. bis 17. August 2025!

Darstellung vom Planeten Merkur im All - Foto: Credit: ms creation / AdobeStock (generiert mit KI)
Merkur-Phasenwechsel
Direktläufiger Merkur ab dem 11. August 2025: Darum wird jetzt endlich alles leichter!

Am 11.08.2025 wird Merkur wieder direktläufig. Warum jetzt eine Pechsträhne endet und worauf wir uns freuen können!

Sternzeichen-Kreis vor einem leuchtenden Hintergrund - Foto: sarayut_sy / iStock
Die Sterne für das Wochenende
Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 09.08.2025 ein Wochenende voller magischer Momente

Am Wochenende ab dem 09.08.2025 sorgen die Sterne für eine magische Atmosphäre. Besonders bei diesen 3 Sternzeichen!

Ein Mann meditiert auf einem Wasseruntergrund unter den Sternen und dem Vollmond - Foto: alphaspirit / AdobeStock (generiert mit KI)
Vollmond Horoskop
Der Wassermann-Vollmond am 09.08.2025 macht diese 4 Sternzeichen zu inspirierten Visionären

Diese vier Sternzeichen werden am 9. August 2025 vom Wassermann-Vollmond inspiriert und wachsen über sich hinaus!

Ein stolzer Löwe steht vor einer Galaxie und einem runden Portal - Foto: AdobeFirefly (KI generiert)
Kosmischer Höhepunkt
Lion’s Gate Portal 2025: So nutzen Sie am 8. August die Energie des Löwentors für Ihre Wünsche!

Das Lion’s Gate Portal erreicht am 8. August seinen Höhepunkt. Ergreifen Sie die kosmische Chance, um Ihre Wünsche zu verwirklichen!