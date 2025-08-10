Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 11. August 2025 eine Woche voller Sternenzauber!
Die Woche ab dem 11. August 2025 hält wundervolle Sternen-Überraschungen bereit. Vor allem für diese 3 Sternzeichen!
Die Woche ab dem 11. August 2025 hält für einige Sternzeichen ein kosmisches Feuerwerk bereit! Wir könnten kaum besser in die Woche starten: Merkur wird endlich direktläufig! Jetzt läuft alles wieder so, wie es soll, und eine mühsame Zeit, geprägt von Missverständnissen und Streitigkeiten, nimmt ein Ende. Am Dienstag feiern wir diese guten Nachrichten dann mit einem echten Liebes-Highlight. Die Venus-Jupiter-Konjunktion sorgt für das perfekte Zusammenspiel von Glück und Romantik. Und als wäre das nicht genug, folgt in der Nacht vom 12. auf den 13. August dann noch die magische Sternschnuppen-Nacht. Unsere Herzenswünsche erhalten eine echte Chance! Bei so tollen Aussichten haben wir alle einen Grund zur Vorfreude. Doch drei Sternzeichen stechen heraus! Gehören Sie zu den Glückskindern der Woche?
Skorpione erleben Leichtigkeit und Liebesglück
Sie spüren in dieser Woche vor allem Liebesgöttin Venus und Glücksplanet Jupiter. Was ergibt diese kraftvolle Kombination? Liebesglück natürlich! Obwohl Sie normalerweise gerne alles kontrollieren, gelingt es Ihnen jetzt, Ihren Gefühlen und Wünschen freien Lauf zu lassen. Wie schön, dass die Sternschnuppen Sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auffangen werden … Jetzt können Sie Nähe zulassen und auch Ihre sonstigen Eifersuchtsmomente haben Sendepause. Sie schenken dem Universum Ihr Vertrauen, und es fühlt sich an, als würde eine schwere Last von Ihren Schultern fallen.
Der Tipp der Sterne für die Woche: Bewahren Sie sich etwas von dieser Leichtigkeit und nehmen Sie sie mit in den Spätsommer. Vielleicht ist das ja auch der Wunsch, den Sie in den Himmel senden sollten?
Schützen werden vom Licht der Sterne erleuchtet
Am Montag ereignet sich eine lange Mondpause. Normalerweise können Sie mit den fehlenden Energien nicht so gut umgehen, aber heute finden Sie so die Ruhe, um sich auf die Sternschnuppennacht vorzubereiten. Denn Ihnen hört das Universum jetzt besonders aufmerksam zu und so sollten Sie sich gut überlegen, welche Botschaften Sie ihm zuflüstern. Zum Glück ist Merkur wieder direktläufig und sorgt für einen kühlen Kopf und klare Gedanken. Außerdem steht Mars in dieser Woche günstig zu Ihrem Zeichen und schenkt Ihnen einen kosmischen Motivationsschub. Auf Sie warten Erfolge in allen Lebensbereichen!
Der Tipp der Sterne für die Woche: Setzten Sie sich nun ernsthaft mit Ihren Bedürfnissen auseinander. Normalerweise folgen Sie ja lieber spontanen Eingebungen, aber lebensverändernde Entscheidungen wollen gut überlegt sein!
Fische fühlen sich mit dem Himmel verbunden
Der Dienstag wird Ihr Lieblingstag der Woche, lieber Fisch. Zum einen verbinden sich Venus und Jupiter, was den*die Romantiker*in in Ihnen erfreut, und zum anderen können Sie die Sternschnuppennacht kaum erwarten! Als besonders spirituelles Sternzeichen haben Sie keinen Zweifel an der Kraft des Universums, und als Träumer*in fällt es Ihnen natürlich nie schwer, große Wünsche zu formulieren. Vielleicht ist es diese Hoffnung, die Ihnen in dieser Woche so gute Laune beschert. Auf jeden Fall strahlen Sie übers ganze Gesicht und dürfen sich auf eine tolle Zeit freuen!
Der Tipp der Sterne für die Woche: Jetzt ist der richtige Moment gekommen, um aus vergangenen Fehlern zu lernen. Was wollen Sie besser machen? Schicken Sie diese Gedanken in die Nacht und lassen Sie sie mit den Sternschnuppen vorüberziehen.
Artikelbild und Social Media: napaporn / AdobeStock