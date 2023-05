Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 05. bis 11. Juli 2021

Der Mond steigert Ihre Leistungskurve bis Samstag

Bis Samstag ist der Mond abnehmend. Das fördert die geistige Fitness, man ist deutlich leis­tungsfähiger. Nach dem Neumond am Samstag nimmt der Mond wieder zu. Vitamine und Mineralstoffe nimmt man bei zunehmender Mondphase leichter auf. Es sammeln sich aber auch giftige Schwermetalle leichter im Körper an. Einige Schwermetalle sind lebensnotwendig für unseren Körper: Zink, Eisen, Mangan und Kupfer. Andere Schwermetalle hingegen haben bei Stoffwechselprozessen keine erkennbare Funktion und sind bereits in geringen Mengen giftig. Vor allem Blei, Cadmium und Quecksilber sind gefährlich. Diese Giftstoffe werden meist durch Luftverschmutzung freigesetzt, z. B. über Abgase. Sie gelangen auch über Düngemittel in den Boden und reichern sich dort an. Oder sie si­ckern in tiefere Schichten bis ins Grundwasser durch. Blei lagert sich in Knochen und Zähnen ab. Angegriffen werden das Ner­ven­sys­tem, die Nieren und bei Erwachsenen auch das Herz-Kreislaufsystem. Cadmium lagert sich zum größten Teil in den Nieren ab. Raucher haben eine erhöhte Cadmiumkonzentration. Organische Quecksilber­verbindungen werden mit dem Blutstrom im Organismus verteilt. Das zentrale Nervensystem kann geschädigt werden

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

