Das Gesundheits-Horoskop für Dienstag, 06. Juli 2021

Heute kann es stressig werden

Der Mond steht in den Zwillingen und trifft sich im Quadrat mit Jupiter. Mit einiger Sicherheit geht es an diesem Tag rund, sei es nun, dass der Chef ständig was will oder dass das Telefon nicht still steht. Das strengt zwar nicht so an wie sonst, trotzdem dürften Sie am Abend erledigt sein. Sorgen Sie für Ausgleich, entweder beim Sport oder bei einem spannenden Film. Besonders gestresst fühlen sich

heute die Zeichen mit Jungfrau-, Schütze-, Zwillinge- und Fische-Energie. Heute sind auch Atemübungen eine Wohltat, vor allem, wenn man an Asthma leidet.

Tipp des Tages:

Gönnen Sie sich etwas Schönes.

