Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 09. bis 15. August 2021

Richtig atmen lernen mit dem Mond

Wenn der Mond in der Jungfrau steht, dann kann man seine Gewohnheiten in Sachen Ernährung überdenken. Stellen Sie einen Ernährungsplan auf. Befassen Sie sich doch jetzt mit dem Thema Ernährung und insbesondere der veganen Küche. Was bringt sie für Ihre Gesundheit? Wie aufwendig ist es, sich vegan zu ernähren und zu kochen? Vegane Ernährung gilt als sehr gesund, doch auch hier können sich gravierende Ernährungsfehler einschleichen. Man sollte unbedingt Regeln einhalten, um letztendlich keine Mangelerscheinungen zu bekommen. Laut veganer Ernährung gehören Milchprodukte zu den sehr schädlichen Lebensmitteln. Wichtig ist, dass man sich als Veganer abwechslungsreich ernährt, vitamin-C-haltige Getränke zu den Mahlzeiten trinkt, um die Eisenaufnahme zu optimieren, frische Früchte, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und Vollkornprodukte bevorzugt, am besten sind hier natürlich auch regionale und saisonale Produkte. Es gibt viele leckere vegane Rezepte, die man auch zwischendurch als Nichtveganer in seinen Speiseplan mit einbauen kann. Probieren Sie es aus und essen Sie ein- oder zweimal die Woche ganz bewusst vegan. Und entscheiden Sie dann selbst, ob Ihnen die vegane Ernährung auf Dauer guttun würde. Wer auf keine Eier und Milchprodukte verzichten möchte, der kann es auch mit der vegetarischen Küche probieren.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

