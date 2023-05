Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 10. bis 16. Oktober 2016

Wenn der Mond im Wassermann steht, dann macht das besonders den Venen zu schaffen. Krampfadern schmerzen und Venen entzünden sich häufiger. Hier nun 10 Tipps, damit es Ihren Beinen immer gut geht.

1. Viel Bewegung gegen schwere Beine. Lassen Sie die Füße in beide Richtungen kreisen, ziehen Sie abwechselnd die Fußspitzen in Richtung Schienbein und pointen Sie die Füße, strecken sie also wie zum Spitztanz beim Ballett. Krallen Sie die Zehen ein, entspannen Sie sie wieder. Solche Übungen sind auch im Flugzeug und auf längeren Bus- und Autofahrten sehr empfehlenswert und können gefährlichen Thrombosen vorbeugen.

2. Beine hochlegen. Das entlastet die Venen.

3. Das richtige Schuhwerk fördert die Gesundheit. Achten Sie auf Abwechslung – ziehen Sie Ihre Schuhe zu Hause aus, laufen Sie möglichst häufig barfuß und variieren Sie verschiedene Schuhmodelle.

4. Schwere Beine verhindern: Beine nicht übereinanderschlagen!

5. Viel Wasser trinken, um die Venen zu unterstützen.

6. Sanft baden und saunen beugt schweren Beinen vor.

7. Zigaretten und Alkohol verursachen Venenprobleme

8. Starke Venenprobleme: Stützstrumpfhosen tragen

9. Wechselduschen helfen bei schweren Beinen. Kalte Güsse bewirken, dass sich die Venenwände zusammenziehen und an Spannkraft gewinnen.

10. Übergewicht vermeiden, Ihre Beine werden es Ihnen danken.



Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

