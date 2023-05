Krampfadern schmerzen jetzt

Menschen, die besonders viel stehen müssen, könnten an diesem heutigen Wassermann-Tag Beschwerden mit den Unterschenkeln und den Sprunggelenken bekommen. Diese Mond-Energie fördert leider auch Venenentzündungen. Auch bereits vorhandene Krampfadern machen sich bemerkbar und schmerzen stark. Legen Sie so oft es geht die Beine hoch und massieren Sie Ihre Beine mit Rosskastanien- oder Beinwellsalbe ein – mindes­tens vier Wochen lang. Am stärksten betroffen könnten die Zeichen mit Wassermann-, Stier-, Löwe- und Skorpion-Energie sein.

Tipp des Tages: Essen Sie 500 g Weintrauben.

Lesen Sie hier alle Ihre Horoskope für 2016