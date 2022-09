Wochenhoroskop

Ihr persönliches Gesundheits-Horoskop von unserer Astrologin Christine Schoppa

Dieser Mond aktiviert Ihren Stoffwechsel

Diese Woche ist der Mond abnehmend und steht von Dienstag bis Donnerstag im Stier. Wer einen langsamen Stoffwechsel hat, der sollte jetzt damit beginnen, ihn langsam wieder zu aktivieren. So geht’s: Trinken Sie mindes­tens 2 Liter Wasser oder ungesüßten Tee pro Tag. Damit der Stoffwechsel reibungslos verlaufen kann, brauchen die Zellen viel Flüssigkeit. Machen Sie keine Crash-Diäten, bei denen Sie fast keine Kalorien zu sich nehmen. Das bremst Ihren Stoff­wech­sel zusätzlich und befeuert den Jo-Jo-Effekt. Ernähren Sie sich leicht und abwechslungsreich. Meiden Sie „leere“ Kalorien, wie sie in weißem Mehl oder raffiniertem Zucker zu finden sind. Reduzieren Sie außerdem nach und nach den Anteil tierischer Produkte in Ihrer Ernährung und ersetzen Sie diese durch pflanzliche. Zweimal die Woche sollte aber Fisch auf Ihrem Speiseplan stehen. Meiden Sie Fertigprodukte und Fast Food. Die meisten enthalten Zusatzstoffe wie Konservierungsmittel oder Geschmacksverstärker, die den Appetit zusätzlich anregen und zu größeren Portionen verleiten. Regelmäßiger Ausdauersport sowie Kraftsport bringen den Stoffwechsel in Schwung und fördern die Fettverbrennung. Sorgen gezielt für Entspannung, wenn Sie gestresst sind.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.

