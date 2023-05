Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 13. bis 19. September 2021

Der Steinbock-Mond lindert Rheuma und Arthrose

Diese Woche ist der Mond im Steinbock. Er hat starke Heilkräfte, besonders bei Rheuma. Eine gute Zeit also, um natürliche Heilmethoden anzuwenden. Hier einige Tipps: 1. Heilerde ist reich an Zink, Selen, Mangan, Kupfer. Alle vier Spurenelemente haben eine hemmende Wirkung auf Entzündungsreaktionen, schützen den Knorpel vor Abbau und fördern den Bindegewebestoffwechsel. Regel­mäßige Wickel mit Heilerde lindern die Beschwerden. 2. Bei akuten Gelenkentzündungen (erkennbar an Schwellungen oder Rötungen) müssen die betroffenen Stellen mehrmals täglich mit Kälte behandelt werden. Durch die Kälte wird die Ausschüttung von Entzündungsstoffen gesenkt, der Schmerz wird gelindert und die Durchblutung verbessert. 3. Die Inhaltsstoffe der Petersilie erhöhen die Aktivität des Enzyms Superociddismutase. Dadurch werden Gelenk­beschwerden gelindert, weil es die Rheumazellen im Körper zerstört. 4. Ein Capsaicin-Pflas­ter erzeugt auf der Haut ein wohliges Wärmegefühl, das unempfindlich gegen den Schmerz macht. Die Wirkung hält bis zu fünf Stunden an. Wichtig: Nur ein Pflaster pro Tag aufkleben. Die Haut wird sonst zu stark gereizt.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

