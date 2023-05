Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 15. bis 21. Juli 2019

Vorsicht! Passen Sie jetzt auf Ihre Haut auf!?

Diese Woche steht der Mond im Steinbock, der in der Astromedizin der Haut zugeordnet ist. Wenn dann auch Mars kritisch steht, dann sollte man jetzt in der heißen Jahreszeit, sich sehr gut vor Sonnenbrand schützen. Am besten nicht in der Mittagshitze in die Sonne gehen und unbedingt beim Sonnenbaden eine gute Creme mit dem passenden Lichtschutzfaktor verwenden. Hat es einen doch erwischt, dann sollte man gleich danach die betroffenen Stellen kühlen.

Eine kalte Dusche oder das Auflegen von feuchten Tüchern schafft erste Linderung. Aber Achtung: Bei älteren Personen, Kindern und Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollten Sie nicht sofort eiskaltes Wasser verwenden, sondern die erhitzten und geröteten Stellen erst mal mit lauwarmem Wasser abkühlen, um einen Schock zu vermeiden. Wenn Sie Cool-Packs verwenden, wickeln Sie diese auf jeden Fall in ein Tuch, ein T-Shirt oder ein dünnes Handtuch ein.

Der Haut wird durch den Sonnenbrand Feuchtigkeit entzogen – die Verbrennung durch die UV-Strahlung der Sonne trocknet sie stark aus. Daher ist die Aufnahme von Flüssigkeit wichtig, um die Heilung der Haut zu beschleunigen. Tee und Mineralwasser helfen dabei, den Flüssigkeitsverlust des Körpers und Ihrer Haut auszugleichen.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

