Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 21.7.2019

Neptun macht kraftlos und träge​

Mond und Neptun befinden sich in Konjunktion zueinander. Diese beiden Gestirne zusammen rauben einem regelrecht die Energie. Man fühlt sich schlapp und ausgelaugt, wie in Watte verpackt. Das gilt vor allem für diejenigen, welche in ihrem Hor­oskop über viel Jungfrau-, Fische-, Schütze- und Zwillinge-Energie verfügen. Gehen Sie dagegen an, raffen Sie sich trotz aller Schwäche zum Sport oder zum Spaziergang auf. Sie werden merken, wie gut es Ihnen tut. Sie fühlen sich hinterher deutlich fitter und könnten regelrecht Bäume ausreißen. Am Abend ist Entspannung angesagt. Das tut so gut.

Tipp des Tages: Die Natur ist Ihre Kraftquelle.

Erfahren Sie alles über Tarot und ziehen Sie Ihre Tarot-Karten...