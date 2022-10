Wochenhoroskop

Ihr persönliches Gesundheits-Horoskop von unserer Astrologin Christine Schoppa

Der Widder-Mond gibt Ihren Zähnen neuen Glanz

Diese Woche ist der Mond abnehmend und das ist eine gute Mondphase, um einen Entschlackungstag einzulegen. Sehr gut zum Entschlacken eignet sich Brennnesseltee. Brennnesseltee kann bei regelmäßiger Anwendung die Gewichtsabnahme unterstützen. Er enthält wichtige, gesundheitsfördernde Wirkstoffe wie Kieselsäure, Amin, Kalk, Eisen, Folsäure, Kalium, Stickstoff, Phosphor, Vitamin C, Magnesium, Provitamin A und Chlorophyll. Brennesseltee wird eine entschla­ckende und heilende Wirkung zugeschrieben. Die im Brennnesseltee enthaltenen Wirkstoffe reinigen das Blut, entschlacken den Körper und wirken harntreibend. Die entwässernde Wirkung entsteht durch das in der Brennessel enthaltene Kalium. Das Immunsystem wird durch das enthaltene Vitamin B und Provitamin A gestärkt. Mit einem gesunden und starken Immunsystem kann der Körper auch besser Fett verbrennen und an Gewicht abnehmen. Damit sich die Wirkung des Tees einstellt, sollte man Brennesselblätter mit Wasser frisch aufbrühen und drei Tassen in kleinen Schlucken zu sich nehmen. Der Tee sollte keinen Zucker enthalten und möglichst auch keine Süßstoffe, da diese Heißhunger bewirken können, wodurch die Abnahme wiederum erschwert werden könnte. Außerdem sollten Sie zusätzlich mindestens zwei Liter stilles Wasser trinken, um Flüssigkeitsverlust auszugleichen.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.

