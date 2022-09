Die Portaltage stellen eine besonders energetische und transformierende Zeit dar, in denen der Kosmos uns die Chance zur Heilung und Weiterentwicklung gibt. Erfahren Sie hier alles zur Wirkung und den genauen Daten.

Was sind die Portaltage?

Transformation und Heilung sind immer wichtige Prozesse, die wir in unserem Leben durchlaufen müssen. Der Kosmos schenkt uns mit den sogenannten Portaltagen seine Unterstützung dafür. Die kosmischen Schwingungen, welche an den Portaltagen herrschen, sind sehr hoch und öffnen das Tor zur geistigen Welt. Es werden besondere Kräfte freigesetzt, die sich intensiv auf Körper, Geist und Seele auswirken.



Ursprünglich entstammen die Portaltage, auch Galactic Activation Days (GAP) genannt, dem Maya-Kalender „Tzolkin“. In ihrem Kalender berechneten die Maya einst 260 Tage, doch mit der Zeit wurden diese von Astrolog*innen an die heutige Zeitrechnung angepasst.

Portaltage 2023: Nutzen Sie die kosmischen Energien für sich

Die kosmischen Einflüsse an einem Portaltag sind besonders hoch. Wie sich dem Namen entnehmen lässt, wird das Portal zum Kosmos geöffnet. Der sogenannte Schleier zur anderen Seite ist dabei so dünn, dass eine Verbindung erleichtert wird. An diesen besonderen Tagen fällt es uns leicht, zu verborgenen Seelenthemen vorzudringen und in unser Unterbewusstsein einzutauchen. Das Leben lässt sich aus einem anderen Blickwinkel betrachten und dadurch in neue Bahnen lenken.

Die starken Energien an den Portaltagen geben uns die innere Kraft, mit alten Dingen abzuschließen und uns auf nötige Veränderungen einzulassen. Doch dafür müssen wir bereit sein, uns auch mit unseren Ängsten, bisher verborgenen Wünschen und den generellen Tiefen unserer Seele auseinanderzusetzen. Bisherige Handlungen und Überzeugungen sollten also kritisch hinterfragt werden. Diese intensive Arbeit an sich selbst kann kräfteraubend sein und bringt eine gewisse Herausforderung mit sich. Doch es wird uns somit die Chance geboten, mit vergangenen Themen abzuschließen und Heilung zu erfahren. Ähnlich wie zum Neumond bieten auch die Portaltage die Möglichkeit für Neuanfänge.



Manche Menschen spüren die besonderen Schwingungen an den sogenannten GAP Days ganz deutlich, können jedoch auch negativ von ihnen beeinflusst werden. Hochsensible Menschen beispielsweise beeinflussen die Portaltage besonders stark, sie fühlen sich schneller ausgelaugt und erschöpft oder leiden unter Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Problemen mit dem Gleichgewichtssinn.



Um die Energien der Portaltage in die richtigen Bahnen zu lenken und optimal für sich zu nutzen, sind Meditationen und Yoga sehr sinnvoll. Auch Channelings, Coachings und Energiebehandlungen können Sie in Ihrem Transformationsprozess unterstützen. Versuchen Sie zusätzlich, Ihre Gedanken und Träume schriftlich festzuhalten. Diese können Botschaften Ihres Unterbewusstseins enthalten, denen Sie nachgehen sollten.

Portaltage-Rituale: 7 Arten, die mächtigen Energien für sich zu nutzen!

Wann finden die Portaltage 2023 statt?

Die Portaltage erstrecken sich über das gesamte Jahr 2023. Vor allem im Mai und Juli gibt es einige aufeinanderfolgende Tage, auf die Sie sich freuen können. Um sich optimal auf diese kosmischen Chancen vorbereiten zu können und die Tage bei Interesse schon vorab in Ihrem Kalender zu notieren, finden Sie hier einmal eine Übersicht zu allen Portaltagen für das Jahr 2023.

Portaltage Januar 2023

Donnerstag, 12. Januar 2023

Samstag, 14. Januar 2023

Portaltage Februar 2022

Donnerstag, 2. Februar 2023

Freitag, 3. Februar 2023

Mittwoch, 22. Februar 2023

Freitag, 24. Februar 2023

Portaltage März 2023

Montag, 13. März 2023

Freitag, 17. März 2023

Freitag, 24. März 2023

Samstag, 25. März 2023

Portaltage April 2023

Samstag, 1. April 2023

Freitag, 7. April 2023

Mittwoch, 12. April 2023

Samstag, 15. April 2023

Donnerstag, 20. April 2023

Freitag, 28. April 2023

Portaltage Mai 2023

Montag, 1. Mai 2023

Samstag, 6. Mai 2023

Dienstag, 9. Mai 2023

Freitag, 19. Mai 2023

Samstag, 20. Mai 2023

Sonntag, 21. Mai 2023

Montag, 22. Mai 2023

Dienstag, 23. Mai 2023

Mittwoch, 24. Mai 2023

Donnerstag, 25. Mai 2023

Freitag, 26. Mai 2023

Samstag, 27. Mai 2023

Sonntag, 28. Mai 2023

Portaltage Juni 2023

Mittwoch, 28. Juni 2023

Donnerstag, 29. Juni 2023

Freitag, 30. Juni 2023

Portaltage Juli 2023

Samstag, 1. Juli 2023

Sonntag, 2. Juli 2023

Montag, 3. Juli 2023

Dienstag, 4. Juli 2023

Mittwoch, 5. Juli 2023

Donnerstag, 6. Juli 2023

Freitag, 7. Juli 2023

Montag, 17. Juli 2023

Donnerstag, 20. Juli 2023

Dienstag, 25. Juli 2023

Freitag, 28. Juli 2023

Portaltage August 2023

Samstag, 5. August 2023

Donnerstag, 10. August 2023

Sonntag, 13. August 2023

Freitag, 18. August 2023

Donnerstag, 24. August 2023

Donnerstag, 31. August 2023

Portaltage September 2023

Freitag, 1. September 2023

Freitag, 8. September 2023

Dienstag, 12. September 2023

Freitag, 29. September 2023

Portaltage Oktober 2023

Sonntag, 1. Oktober 2023

Freitag, 20. Oktober 2023

Samstag, 21. Oktober 2023

Portaltage November 2023

Donnerstag, 9. November 2023

Samstag, 11. November 2023

Dienstag, 28. November 2023

Portaltage Dezember 2023

Samstag, 2. Dezember 2023

Samstag, 9. Dezember 2023

Sonntag, 10. Dezember 2023

Sonntag, 17. Dezember 2023

Samstag, 23. Dezember 2023

Donnerstag, 28. Dezember 2023

Sonntag, 31. Dezember 2023

Artikelbild und SocialMedia: ipopba / iStock