Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 19. bis 25. Juli 2021

Mond und Pluto schlagen aufs Gemüt

Diese Woche ist der Mond bis Freitag zunehmend und kurz vor dem Vollmond trifft sich der Mond in Konjunktion mit Pluto. Dieser Aspekt schlägt aufs Gemüt und man sieht die schönen Seiten des Lebens nicht. Was kann die dunkle Seele wieder aufhellen? Licht! Licht ist Lebensfreude. Erfahren Sie, wie wichtig Licht für unser Gemüt und unser Wohlbefinden ist. Wir brauchen das Licht, weil es unsere Gesundheit schützt und die Funktionen vieler Organe aktiviert und beeinflusst. Licht ist wichtig bei der Behandlung von Psoriasis und Neurodermitis. Licht schützt vor depressiven Zuständen. Es steuert mit dem Hormon Melatonin unseren Schlaf- und Wachrhythmus. Licht – vor allem Sonnenlicht – heizt den Hormonstoffwechsel in der Zirbeldrüse an und fördert damit Lebens- und Liebeslust. Achten Sie darauf, dass Sie auf dem Weg zur Arbeit die Möglichkeit haben, einen Teil der Strecke zu Fuß zu gehen, um die Morgensonne auf sich einwirken zu lassen. Schön ist es, wenn jemand seinen Arbeitsplatz an einem Fenster hat, durch das Sonnenlicht in den Raum dringen kann. Lassen Sie nicht gleich die Jalousien herab. Wenn Sie Feierabend haben, dann setzen Sie sich nicht gleich vor den Fernseher, gehen Sie erst noch eine Runde spazieren oder drehen Sie mit dem Fahrrad noch einige Runden. Lassen Sie die Eindrücke der Natur auf sich wirken, lassen Sie die Sonne auf sich scheinen.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

