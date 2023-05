Das Gesundheits-Horoskop für Dienstag, 20. Juli 2021

Der Rücken macht Probleme

Hüft- und Rückenbeschwerden könnten an Schütze-Tagen verstärkt auftreten. Vor allem Wetterfühlige müssen mit Beschwerden in diesem Bereich rechnen. Wer bereits unter Rheuma leidet, spürt dieses Leiden an diesen Tagen besonders. Beugen Sie rechtzeitig vor. Gehen Sie schwimmen und Rad fahren. Frisches Obst und eiweißhaltige Speisen sollten jetzt öfters auf dem Speiseplan stehen.

Tipp bei Ischias: Zur Linderung von Schmerzen hilft das Einreiben von Wacholderöl. Massieren Sie das Öl in kreisenden Bewegungen auf Rücken und Oberschenkeln ein.

Tipp des Tages:

Dehnübungen stärken den Rücken.

Foto Social Media: iStock/juanestey