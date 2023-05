Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 2. bis 8. Januar 2017

Der Widder-Mond kann Zahnprobleme verstärken oder auslösen. Zur Vorsorge können Sie bei Widder-Mond zum Zahnarzt gehen, allerdings wenn ein Eingriff an den Zähnen, z. B. Zähne ziehen, eine Krone setzen etc. stattfinden soll, dann sollte man den Widder-Mond meiden. Der Besuch beim Zahnarzt versetzt viele schon vorher in Panik. Man fühlt sich elendig, bevor es losgeht. Angst führt zu Verkrampfungen, zu hohem Blutdruck, zu einem gesteigerten Schmerzempfinden. Man kann allerdings selbst viel für eine möglichst schmerzfreie Behandlung tun. Man kann sich zum Beispiel mit einer Bachblüten-Therapie von diesen Ängsten befreien. Die Bachblüte Mimulus nimmt die Angst vor der Spritze, vor Erstickungsanfällen, vor dem Bohren und Schleifen. Die Rescue-Remedy-Tropfen bestehen aus fünf Bachblüten, sie verhindern Panikattacken und helfen bei allgemeinen Angstzuständen. Auch das können Sie tun, um Ihre Angst zu reduzieren: Trinken Sie zwei Tage vorher täglich zwei bis drei Tassen Baldrian- oder Melissentee. Man kann mit autogenem Training die Situation im Zahnarztstuhl entspannen. Bekämpfen Sie auf keinem Fall Ihre Angst mit Alkohol oder Medikamenten – das erschwert die Behandlung.



