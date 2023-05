Heute darf relaxt werden

Der Mond geht heute keine wichtigen Verbindungen ein. Er steht im Stier. Das wird ein richtig ruhiger und relaxter freier Tag. Man hat richtig Lust, einfach nur so in den Tag hineinzuleben. Und das sollten Sie auch tun. Schlafen Sie sich mal so richtig aus, frühstücken Sie in aller Ruhe, gehen Sie ein paar Runden spazieren. Am Nachmittag tut ein Kaffeeklatsch mit Freunden so richtig gut. Man kommt auf andere Gedanken und der Spaß kommt garantiert nicht zu kurz. So ein Tag ist Balsam für die Seele und tut jetzt vor allem den Zeichen mit Stier-, Wassermann-, Löwe- und Skorpion-Energie gut.

Tipp des Tages: Machen Sie heute nur, was Ihnen Spaß macht.

