Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 20. bis 26. Februar 2017

Diese Woche steht der Mond im Wassermann und der ist in der Astromedizin den Venen zugeordnet. Immer mehr leiden sehr oft unter Venenschwäche und Krampfadern. So halten Sie Ihre Venen lange fit, gesund und elastisch: 1. Halten Sie die Beinmuskulatur in Bewegung, indem Sie viel spazieren gehen, aber auch Schwimmen, Gymnastik und jede Menge anderer Sportarten stärken Ihre Beinmuskeln. 2. Wenn sich langes Sitzen oder Stehen nicht vermeiden lässt, dann Füße immer aktiv bewegen, z. B. unter dem Schreibtisch mit den Füßen öfters auf- und abwippen. 3. Beine häufig hochlagern – im Sitzen und im Liegen. 4. Beine regelmäßig kühl duschen: an den Füßen beginnend bis zum Oberschenkel aufwärts. Auch Wechselduschen für den gesamten Körper sind gut. 5. Übermäßige Wärme sollte man bei vorhandenen Venenbeschwerden vermeiden: keine Sonnenbäder, keine tropische Hitze, keine Wärmflaschen, keine Saunagänge. 6. Übergewicht sollte unbedingt reduziert werden. Ernähren Sie sich ballaststoffreiche und sorgen Sie auch für abwechslungsreiche Kost mit viel Obst und Gemüse. Trinken Sie mindestens zwei Liter Wasser am Tag. 7. Alkohol nur in Maßen zu sich nehmen oder ganz weglassen.



Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

