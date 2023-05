Zitronen-Duft macht gute Laune

Heute findet ein Neumond in den Fischen statt. Der Zeitpunkt ist günstig, um sich unliebsame Gewohnheiten, z. B. das Rauchen, abzugewöhnen. Außerdem fordert der Fische-Mond Sie wieder auf, an die so oft vernachlässigten und überstrapazierten Füße zu denken. Achten Sie darauf, gutes Schuhwerk zu tragen. Fußbäder mit Kräuterzusätzen und eine anschließende Fußmassage wirken erfrischend und belebend auf den ganzen Körper. Benutzen Sie zur Fußmassage Zitronenöl, dieses Aroma-Öl ist der Fische-Energie zugeordnet und wirkt sehr belebend auf den Körper.

Tipp des Tages: Raus an die frischt Luft mit Ihnen.

