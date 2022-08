Wochenhoroskop

Ihr persönliches Gesundheits-Horoskop von unserer Astrologin Christine Schoppa

Der Mond in der Jungfrau hilft Ihnen, gesünder zu leben!

Wenn der Mond in der Jungfrau steht, dann ist man gegenüber Gesundheits- und Ernährungsfragen sehr aufgeschlossen. Diese Mond-Energie verleiht auch genug Selbstdisziplin, um diesbezüglich etwas zu tun. Kleine Änderungen im Alltag haben oft schon große Auswirkungen auf die Gesundheit. Gewinnen Sie bis zu zehn Jahre mit folgenden vier Regeln:

1. Gesunde Ernährung: Eine ausgewogene und vitaminreiche Ernährung hält jung und gesund. Essen Sie mehr Obst und Gemüse als Fleisch. Auf Ihrem Speiseplan sollten reichlich Hülsenfrüchte und fettarme Milchprodukte stehen. Das stärkt das Immunsystem, schützt vor Infektionen.

2. Regelmäßige Bewegung: Ein kontinuierlich leichtes Training hält den Körper in Form und bringt den Or­ganismus auf Touren. Ideal sind Schwimmen, Wandern oder Radfahren, am besten dreimal in der Woche. Sport reduziert Stress und beugt Herz- und Kreislauferkrankungen, Diabetes und Osteoporose vor.

3. Wenig Alkohol: In Maßen genossen, kann Alkohol einen positiven Effekt auf die Gefäße haben, doch nicht mehr als ein viertel Liter Wein oder ein halber Liter Bier.

4. Nicht rauchen: Starke Raucher verkürzen ihre Lebenserwartung um etwa zehn Jahre. Es ist nie zu spät, aufzuhören.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre:n Arzt oder Ärztin.

