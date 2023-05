Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 25. bis 31. Oktober 2021

Mond-Tipp: Jetzt raus in die Natur!

Wenn der Mond in den Zwillingen steht, dann ist es besonders effektiv, wenn man sich an der frischen Luft bewegt. Bewegung an der frischen Luft wirkt durch die intensivere Atmung wie eine Sauerstoffdusche. Beim Einatmen werden über den Blutkreislauf alle Organe und Muskeln sowie Gehirn optimal mit Sauerstoff versorgt. Das fördert die Konzentration. Das Ausatmen sorgt dann für den Abtransport der verbrauchten Luft. Die Bewegung, z. B. eine Wanderung an der frischen Luft, gibt neue Energie und macht auch gute Laune. Insbesondere, wenn man müde oder gestresst ist, sollte man raus in die Natur. Even­tuelle Probleme sind dann oft wie weggeblasen, da man leichter eine Lösung findet. Bewegung an frischer Luft regt darüber hinaus den Kreislauf und die Durchblutung an – besonders die Durchblutung der Lunge. Zudem stärkt sie die Abwehrkräfte und man ist weniger anfällig für Erkältungskrankheiten. Im Freien kann man nicht nur frischen Sauerstoff tanken, sondern gleichzeitig auch noch wertvolles Sonnenlicht aufnehmen. In der Natur aktiv zu sein erhöht die Lebensqualität, da man von den Eindrücken der Natur lange zehren kann. Man atmet den Duft der Bäume, Gräser, Kräuter und Pflanzen ein. Die Stille und das Rauschen der Blätter, ein Vogelgezwitscher oder das Plätschern eines Baches kann sehr beruhigend wirken. Man wird widerstandfähiger gegen Stress.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin oder Apotheker*in.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche