Das Gesundheits-Horoskop für Dienstag, 26. Oktober 2021

Leichte Kost wird am besten vertragen

Wie wäre es mal wieder mit einer Runde schwimmen im Hallen- oder Thermalbad? Der Mond lädt dazu ein, im Wasser so richtig loszulassen. Der Mond im Krebs regiert zudem den Bereich Brust, Galle und Magen. Alles, was Sie an Krebs-Tagen für diese Organe Gutes tun, wirkt wohltuend, heilend und vorbeugend. Essen Sie an diesen Tagen nur leichte Kost, denn der Magen nimmt Ihnen alles andere übel. Aufstoßen, Sodbrennen und Magenschmerzen treten wieder häufiger auf. Die Zeichen mit Krebs-, Waage-, Widder- und Steinbock-Energie sind besonders gefährdet.

Tipp des Tages:

Zum Frühstück gibt es ein Müsli.

Wie wird Ihre Woche? Erfahren Sie es im Wochenhoroskop !

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche