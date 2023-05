Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 27. Februar bis 5. März 2017

Vor allem wenn sich der Mond mit Pluto oder Saturn in Spannung trifft, fällt man oft in ein Loch von trüben Gedanken. Alles erscheint plötzlich Grau in Grau. Aber diese negativen Gedanken können sehr viel Energie abziehen. Und deren Auswirkungen sind nicht positiv. Nicht nur für die Psyche, sondern auch für den Körper. Man wird müde, kraftlos und hat generell wenig Lust, überhaupt etwas anzupacken. Und umso mehr negative Gedanken man über den Tag hat, umso stärker werden sie. Um aus dem negativen Gedankenkarussell schnell wieder herauszukommen, hilft am besten Ablenkung. Treffen Sie sich mit Freunden, lachen und schäkern Sie. Lernen Sie zu meditieren. Schreiben Sie einmal am Tag auf, was Sie alles Tolles erlebt oder Schönes gesehen haben. Treiben Sie wieder mehr Sport, denn Sport und Bewegung sind ein gutes Ventil, um wieder mehr innere positive Energie zu bekommen. Aber auch ein Hobby sorgt für Ablenkung und man sieht alles nicht mehr so verbissen, ganz automatisch denkt man wieder in eine andere Richtung, ist deutlich weniger negativ. Aber auch viel Bewegung, frische Luft und ein langer Spaziergang im Wald und Wiese tut unheimlich gut. Man wird langsam, aber sicher wieder deutlich innerlich ruhiger.



Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

Lesen Sie hier Ihr Jahreshoroskop 2017