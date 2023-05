Gymnastik ist gut für Ihre Schultern

Alles, was Sie bei Zwillinge-Mond für Schulter, Arme und Hände tun, wirkt vorbeugend und heilend. Alles, was diese belastet, wirkt sich eher schädlich aus. Bei Beschwerden im Schulterbereich können gezielte Gymnastik und Massagen wahre Wunder wirken. Zu Allergien neigen derzeit besonders die Zeichen mit Zwillinge-, Jungfrau-, Schütze- und Fische-Energie. Die ätherischen Öle Rose, Jasmin, Ylang Ylang, Sandelholz und Vanille helfen, das Herz-Chakra zu aktivieren. Wer zu Atembeschwerden oder Asthma-Anfällen neigt, der sollte eines dieser Öle in eine Wasserschale hineingeben und den Duft genießen.

Tipp des Tages: Die Kraft der Aromatherapie nutzen.

