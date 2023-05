Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 6. bis 12. Februar 2017

Diese Woche hilft Ihnen der Mond bei der richtigen Farbwahl. Lassen Sie in Gedanken bestimmte Farben auf sich wirken. Welche Farbe erscheint Ihnen immer wieder, zu welcher Farbe fühlen Sie sich besonders hingezogen? Die Bedeutung der Farben: Rot regt den Kreislauf an, gibt Nervengewebe und Knochenmark Energie. Außerdem regt Rot die Bildung von roten Blutkörperchen an und unterstützt so den Sauerstofftransport im Körper. Rot hilft, wenn man sich abgespannt und müde fühlt. Zu viel Rot kann aber auch zu Entzündungen führen sowie reizbar, unruhig und nervös machen. Orange ist wärmend, heilend, aufbauend, anspornend und fördert die Geselligkeit. Orange hilft aber auch, Stress und Depressionen zu vertreiben. Gelb regt die Konzentration an, beeinflusst alle geistigen Aktivitäten positiv und bringt Sonne ins Gemüt. Ein Zuviel davon kann jedoch eine übermäßige Ansammlung von Galle im Dünndarm begünstigen. Grün erzeugt ein Gefühl von Frische, es symbolisiert Leben, Wachsen, Reifen und ist die Farbe der Hoffnung. Grün wirkt beruhigend auf Geist und Gefühle und bringt dem Herzen Glück. Blau hat einen beruhigenden Einfluss auf Körper und Geist. Vielleicht sind deshalb viele Schlafzimmer instinktiv in einem leichten Blauton gehalten.



Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

Lesen Sie hier Ihr Jahreshoroskop 2017