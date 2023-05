Leichte Kost tut Ihrem Magen gut

Die Energie, die bei Krebs-Mond herrscht, betrifft vor allem die Körperbereiche Brust, Galle und Magen. Alles, was Sie an Krebs-Tagen für diese Organe Gutes tun, wirkt wohltuend, heilend und vorbeugend. Essen Sie an diesen Tagen nur leichte Kost, denn der Magen nimmt Ihnen alles andere übel. Aufstoßen, Sodbrennen und Magenschmerzen treten wieder häufiger auf. Die Zeichen mit Krebs-, Waage-, Widder- und Steinbock-Energie sind besonders gefährdet. Meiden Sie auch Stress und Ärger oder machen Sie diesem wenigstens Luft. Denn auch Ärger kann den Magen nerven.

Tipp des Tages: Ein Treffen mit Freunden entspannt.

Typologie: Die Gesundheits-Apostel

Wie wird Ihre Woche? Erfahren Sie es im Wochenhoroskop !