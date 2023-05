Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 6. bis 12. März 2017

Wenn der Mond in der Jungfrau steht, dann lassen sich Hühneraugen leichter entfernen. Vor allem schlecht sitzende Schuhe können Druckstellen begüns­tigen. Falsch sitzende Schuhe zählen neben Fußfehlstellungen zu den häufigsten Ursachen von Hühneraugen. Oft sind die Schuhe vorne zu eng und auch das Material spielt eine Rolle. Gibt der Stoff oder das Leder nicht nach, dann entstehen ganz schnell Druckstellen. Die spitzen Pumps sind vorne zu eng, die Stilettos drücken an allen Ecken. Hat sich ein Hühnerauge gebildet, dann ist das oft sehr schmerzhaft. Mit diesen natürlichen Heilmitteln können Sie Ihre Hühneraugen auf sanfte Weise loswerden. Vielfach bewährt hat sich ein Kamillentee-Bad, denn dieses weicht die Hornhaut auf und wirkt entzündungshemmend. Baden Sie den betroffenen Fuß für mindestens eine Viertelstunde in frisch zubereitetem Tee. Das tägliche Einreiben mit Oliven- oder Mandelöl soll die Druckstelle weicher machen, sodass sie leichter mit einem Bimsstein entfernt werden kann. Die Apotheke oder auch gut sortierte Drogeriemärkte halten verschiedene Pflaster bereit, welche auf die Hühneraugen aufgeklebt werden. Lassen Sie sich dort gut beraten. Aber auch ein Gang zur medizinischen Fußpflege ist oft unerlässlich.



