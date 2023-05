Saturn erhöht die Unfallgefahr

Der Mond verbindet sich mit Saturn in Opposition. Die Unfallgefahr ist daher deutlich höher. Passen Sie auf! Vor allem die Gelenke könnten z. B. bei einem Sturz in Mitleidenschaft gezogen werden. Gefährdet sind die Zeichen mit Jungfrau-, Fische- Schütze- und Zwillinge-Energie. Dann ist der Mond auch in den Zwillingen. Wer anfällig ist für Atembeschwerden, Asthma oder Allergien, sollte sich körperlich nicht überanstrengen. Günstige Therapieformen sind Armbäder, eine Ozon- und Bewegungstherapie. Stärken Sie Ihre Atmung und die Lungen mit regelmäßigen Atemübungen.

Tipp des Tages: Trainieren Sie Ihr Gleichgewicht.

