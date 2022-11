Wochenhoroskop

Ihr persönliches Gesundheits-Horoskop von unserer Astrologin Christine Schoppa

Kritische Sterne und ein Mond, der zu Entspannung rät.

Diese Woche findet ein Vollmond statt, die Sonne trifft sich mit Uranus und im Quadrat zu Saturn. Diese Energien sorgen für Stress und Unruhe. Man ist gereizter, nervöser und unruhiger. Wappnen Sie sich rechtzeitig. Hier ein paar Tipps, wie Sie wunderbar entspannen können: Das autogene Training gehört zu den Klassikern unter den Entspannungsmethoden. Pilates ist ein systematisches Körpertraining, bei dem die Muskeln gezielt aktiviert, entspannt oder gedehnt werden, sodass eine bessere Körperhaltung entsteht sowie eine bessere Körperwahrnehmung. Bei Stress und Nervosität können auch ätherische Öle sehr wohltuend sein. Gezielte Entspannungsmusik ist ebenso eine Wohltat. Raus in den Wald oder in die Berge. Ab an den nächsten See oder zum plätschernden Bach. Der Anblick der Natur hilft bereits nach ein paar Minuten, unsere Stimmung positiv zu beeinflussen. Auch eine Meditation kann wahre Wunder bewirken, probieren Sie es aus. Yoga ist ebenfalls eine sehr hilfreiche Sportart, wenn man sich von Hektik und Stress befreien möchte. In Stressphasen sind auch Aromabäder eine Wohltat. Die Kräuter Lavendel und Melisse haben eine starke entspannende Wirkung. Man fühlt sich schnell fit und aktiv.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.

Sabine Wirkner unterstützt Sie bei allen spirituellen und astrologischen Fragen. Starten Sie jetzt ein persönliches Beratungsgespräch.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche