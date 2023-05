Das Gesundheits-Horoskop für Dienstag, 12.3.2019

Schützen Sie sich vor Zugluft

Die Ohren sollten an Stier-Tagen vor Lärm und Zugluft geschützt werden – sie sind besonders empfindlich. Mit einem Tropfen Johannisöl kann man den quälenden Ohrleiden vorbeugen. Besonders gefährdet sind derzeit die Zeichen mit Stier-, Löwe-, Skorpion- und Wassermann-Energie. Alle Menschen, welche Berufe haben, in denen viel gesprochen wird, sollten an Stier-Tagen ihre Stimme besser schonen. Einer rauen und krächzenden Stimme beugen Sie am besten mit Isländisch-Moos-Pastillen vor. Diese halten die Schleimhäute feucht und wirken beruhigend auf sie ein.

Tipp des Tages: Der Duft von Vanille wirkt entspannend.

Typologie: Die Gesundheits-Apostel

