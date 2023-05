Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 13.3.2019

Pluto aktiviert die Selbstheilung

Heute treffen sich Sonne und Pluto im Sextil. Das aktiviert die Selbstheilungskräfte. Kleinere Beschwerden wird man schneller los. Der Besuch beim Heilpraktiker ist begünstigt. Außerdem steht der Mond in den Zwillingen; alles, was Sie heute für Schulter, Arme und Hände tun, wirkt vorbeugend und heilend. Alles, was diese belastet, wirkt sich eher schädlich aus. Bei Beschwerden im Schulterbereich können gezielte Gymnastik und Massagen wahre Wunder wirken. Zu Allergien neigen derzeit besonders die Zeichen mit Zwillinge-, Jungfrau-, Schütze- und Fische-Energie.

Tipp des Tages: Reiben Sie Ellenbogen mit Zitrone ein.

