Das Gesundheits-Horoskop für Dienstag, 17. Oktober 2023

Mit Akupressur lindern

Auch heute kann es mit dem Unterleib Probleme geben, denn der Mond steht immer noch im Skorpion. Empfindlich diesbezüglich sind momentan besonders die Zeichen mit Löwe-, Skorpion, Stier- und Wassermann-Energie. Beugen Sie rechtzeitig vor. Tipp: Mit Akupressur lassen sich auch Unterleibsprobleme mildern. Der Punkt Mi 6, in der chinesischen Medizin, Frauen-Punkt genannt, liegt an der Innenseite des Beins, eine Handbreit über der höchsten Stelle des Knöchels. Mit den Fingerkuppen eine Minute lang so stark drücken, dass es deutlich spürbar, aber nicht schmerzhaft ist.

Tipp des Tages:

Sich etwas Schönes gönnen.

