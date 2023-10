Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 18. Oktober 2023

Trainieren Sie die Cellulite weg

Bei Schütze-Mond ist es günstig, etwas gegen Cellulite an den Beinen tun. Tipp: Dieses Mini-Work-out macht schöne Beine und lässt sich auch in der Mittagspause machen: Gerade hinstellen, Füße nebeneinander, am Stuhl abstützen. Bein gestreckt seitlich abspreizen und senken, ohne auf dem Boden abzusetzen. 15 Wiederholungen, dann Seite wechseln. Diese 2. Übung kräftigt die Oberschenkel: Aufrecht stehen, Bauch anspannen, das Gewicht auf das linke Bein verlagern. Das rechte Bein heben, anwinkeln, die Fußsohle zeigt zum Boden. Jetzt mit dem Knie die Zahl 8 zeichnen, 2-mal 20 Sekunden pro Bein.

Tipp des Tages:

Bürstenmassagen machen eine rosige Haut.

