Das Gesundheits-Horoskop für Dienstag, 19.2.2019

Das Wetter macht jetzt zu schaffen

Menschen, die wetterfühlig sind, haben an Löwe-Tagen besonders mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Sehr wetterfühlig sind momentan die Zeichen mit Löwe-, Stier-, Skorpion- und Wassermann-Energie. Am besten hilft Abhärten gegen wechselnde Wetterlagen. Bei Saunagängen werden die Durchblutung und der Stoffwechsel angeregt. Regelmäßige Spaziergänge, egal bei welchem Wetter, machen ebenfalls resis­tent gegen Wetterfühligkeit. Zudem findet am späten Nachmittag ein Vollmond in der Jungfrau statt. Dieser aktiviert Ihre Selbstheilungskräfte.

Tipp des Tages: Ein Melissenbad entspannt.

Typologie: Die Gesundheits-Apostel

