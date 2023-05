Das Gesundheits-Horoskop für Dienstag, 7.5.2019

Die Bronchien machen Probleme ​

Stärkende Massagen im Schulterbereich sind bei Zwillinge-Mond eine wahre Wohltat. Die Durchblutung der Haut wird gefördert durch ein anregendes Bad. Die Zeichen mit Zwillinge-, Jungfrau-, Schütze- und Fische-Energie erkranken an Zwillinge-Tagen leichter an Bronchitis, Rü­ckenbeschwerden oder Asthma. Allergische Reaktionen treten ebenfalls häufiger auf. Um Ihren Körper wieder zu regenerieren, sollten Sie für viel Bewegung an frischer Luft sorgen und früh zu Bett gehen. Tipp bei Bronchitis: Bei einer akuter Bronchitis viel Hustentee und Vitamin-Säfte trinken. Vorbeugend sollten Sie ebenfalls viel trinken.

Tipp des Tages: Massagen sind eine wahre Wohltat.

Typologie: Die Gesundheits-Apostel

