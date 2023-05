Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 6.5.2019

Die Atemorgane schwächt der Mond

Dem Zeichen Zwillinge werden die Körperregionen Schultern, Arme, Hände und auch die Lunge zugeordnet. Gefährdet, in diesen Bereichen zu erkranken, sind die Zeichen mit Zwillinge-, Jungfrau-, Schütze- und Fische-Energie. Beugen Sie rechtzeitig vor. Die Heilkräuter Anis, Isländisch Moos, Holunder, Pfefferminze, Thymian, Spitzwegerich, Huflattich und Gänse­fingerkraut, die an den Tagen mit Zwillinge-Mond verabreicht werden, sind besonders wirksam. Mit Armbädern, Atemübungen, Bewegungs- und Ozontherapien sollte an Zwillinge-Tagen begonnen werden.

Tipp des Tages: Nutzen Sie die Kraft der Heilkräuter.

